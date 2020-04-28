Ghost of Tsusima ve The Last of US Part II Çıkış Tarihleri Güncellendi
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Ghost of Tsusima ve The Last of US Part II Çıkış Tarihleri Güncellendi

Size Ghost of Tsushima ve The Last of US Part II ile ilgili bir iyi bir de kötü haberim var, sevgili takipçiler.

Ghost of Tsusima ve The Last of US Part II Çıkış Tarihleri Güncellendi
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Size Ghost of Tsushima ve The Last of US Part II ile ilgili bir iyi bir de kötü haberim var, sevgili takipçiler. The Last of US Part II için yeni tarih belli olmuşken, Ghost of Tsushima ise tam üç hafta kadar ertelendi.

Eğer bir PlayStation 4 sahibiyseniz, muhtemelen Naughty Dog ve Sucker Punch tarafından geliştirilmekte olan sıradaki oyunları sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan her iki oyun da bu Yaz mevsiminde çıkışlarını gerçekleştirecekler.

Ghost of Tsusima ve The Last of US Part II Ne Zaman Çıkacak?

The Last of US Part II bir dizi ertelemenin ardından, COVID-19 salgınının getirdiği lojistik sorunlar nedeniyle çıkışı zamanı belirsizliğe bürünmüştü. Görünen o ki lojistik sorunlar çözülmüş ve yeni bir tarih belirlenebilmiş. Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, The Last of US Part II oyununun 19 Haziran 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştireceğini duyurdular. Umarız yeni bir sorun ile karşılaşmayız.

Öte yandan, Ghost of Tsushima ise esasen 26 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacaktı. Ancak Sony Interactive ve Sucker Punch Productions tarafından yapılan yeni duyuru ile açık dünya oynanış sunulacak olan samuray oyunu için artık 17 Temmuz 2020 tarihini beklemek durumundayız.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, "Küresel dağıtım ortamında rahatlama görmeye başlamışken, The Last of US Part II'nin 19 Haziran ve Ghost of Tsushima'nın da 17 Temmuz tarihinde çıkacağını onaylamaktan memnuniyet duyuyorum." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu şartlar altında sona ulaşmanın kolay bir başarı olmadığını bildiğimiz için, kişisel olarak Naughty Dog ve Sucker Punch Productions ekiplerini kişisel olarak tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Her iki ekip de dünya sınıfı deneyim sunabilmek için sıkı çalıştılar ve birkaç ay sonra çıktıklarında ne düşündüğünüzü görmek için sabırsızlanıyoruz."

The Last of US Part II konusu

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of US Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

Ghost of Tsushima konusu

1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek olan Ghost of Tsushima, açık dünya yapısında bir aksiyon oyunu olacak. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Siz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacaksınız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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