Gevaş'tan Rusya ve İran'a ayakkabı ihracatı

19.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:05

VAN'ın yaklaşık 30 bin nüfuslu Gevaş ilçesinde açılan ayakkabı fabrikasında 300 kişi istihdam ediliyor. Merkezi İstanbul'da bulunan firma Gevaş'ta ürettiği ayakkabıları, yurt içi piyasalar ile Rusya ve İran'a da gönderiyor. Belediye Başkanı Murat Sezer, istihdama katkı sağlamak amacıyla belediyenin ek binasını fabrikaya tahsis ettiklerini belirtirken, firma yetkilisi Zeki Toker ise 100 kişi ile işe başladıklarını, bu sayıyı yakın zamanda 700'e de çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Van'a 36 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü Sahilindeki Gevaş ilçesinde, yüzde 95'i kadın 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası hizmete açıldı. Merkezi İstanbul'da bulunan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması, 2 hafta önce üretime başladığı ayakkabıları yurt içi piyasalar ile Rusya ve İran'a da gönderiyor. Firma yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için günde ortalama 4000 civarında üretim yapıyor. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, istihdama katkı sağlamak amacıyla belediyenin ek binasını fabrikaya tahsis ettiklerini belirtti.

AMAÇ, İLÇEDEKİ İŞSİZLİĞİ BİTİRMEKİlçenin en önemli probleminin işsizlik olduğunu altını çizen Başkan Sezer, bu sorunu minimize etmek için çabaladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Gevaş'ın en önemli problemi işsizliktir. İlçedeki işsizlik sıkıntısını giderebilmek için çeşitli çabalar sarfettik. Kurumsal firmalarla iletişime geçtik. Nihayetinde Gevaş Belediyesi'ne ait kullanılmayan ek hizmet binasını tadilat ve onarımdan geçirip, buraya kurumsal bir firmanın gelmesini sağladık. Üretime başlayan fabrikada şu an itibariyle yaklaşık 300 insanımız çalışmakta, burada istihdam edilmekte ve ekonomiye katma değer sağlamaktalar. Nihayi hedefimiz, fabrikanın yan tarafında 2 bin 500 metrekare alan üzerindeki diğer binayı da hizmete sokup, burada da 400 kişi daha istihdam etmek. Fabrikanın kurulmasında emeği olan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması sahibine teşekkür ediyorum. Amacımız, memleketimizdeki işsizlik problemini sıfıra indirgeyebilmek. İnşallah evlerde şehir ekonomisine katkısı olmayan hanımfendilerimizin, beyefendilerimizin büyük bir çoğunluğunu ekonomiye katma değer yaratan birey haline getirmek için elimizden gelen tüm çabayı şu an itibariyle sarf etmeye hazırız. Gevaş'ta işsizlik problemini minimize etmeye çalışacağız."ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 90-95'İ KADIN OLACAKFabrika Müdürü Zeki Toker ise, önümüzdeki günlerde fabrikada çalışanların sayısını 700'e çıkarmayı hedeflediklerdini belirterek, "Projemiz, kadın istihdamı üzerine olduğu için çalışanların yüzde 90-95'i kadınlardan oluşacak. Bilinen, tanınan firmanın üretimini yapıyoruz. Kesim, dikim ve montaj şeklinde her şeyi buradaki çalışanlara öğreteceğiz. En kısa zamanda günlük 3-4 bin civarında bir üretim yapacağız. Siparişler neyse, ona göre ayakkabı üretiyoruz. Yurt dışına da gönderiyoruz. Özellikle Rusya ve İran'a bu ayakkabıları gönderiyoruz"dedi.ÇOK MUTLUYUZ

Ayakkabı Firmasında çalışan Neslihan Baran da, "İlçemizde daha çok fabrikanın açılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Kendi ayaklarımızın üstünde durabiliyoruz, çalışma imkanları var. Doğu Anadolu gibi bir yerde böyle fabrikanın olması çok iyi. Başka kentlere gitmek yerine kendi memleketimizde çalışmak bizim için daha iyi "diye konuştu.

Kaynak: DHA