Gercüş'te şehit ve gaziler için aşure dağıtıldı

27.09.2019 15:26

Gercüş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla şehit ve gaziler için aşure dağıtıldı.

Gürcüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Muharrem ayının önemine işaret ederek, bu ayın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine, huzur ve bereketle geçmesine vesile olmasını diledi.

Şekerci bu etkinlik için Belediye Başkanı Gündüz Günaydına teşekkür etti.

Gercüş Belediye Başkanı Günaydın da, aşure dağıtımı için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Muharrem ayının önemine dikkati çekerek, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması temennisinde bulundu.

Türk milletinin tarihi boyunca, vatan toprağını, canından üstün saydığını, varlığına yönelen tehditlere, her türlü güçlüğe, göğüs gererek, kararlılıkla karşı koyduğunu dile getiren Günaydın, vatan uğruna şehit olan asker ve polisleri rahmetle andıklarını ifade etti.



Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA