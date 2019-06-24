(Geniş Haber)BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.
Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.
23 Haziran yerel seçimlerinde, sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazı sonrası Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Binali Yıldırım, aracına binerek camiden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Binali Yıldırım'ın camiye gelişi
-Yıldırım'ın cenaze yakınlarına başsağlığı dilemesi
-Cenaze namazı kılınması
-Tabutun götürülmesi
-Yıldırım'ın aracına binişi ve gidişi
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri