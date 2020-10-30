Gençlerbirliği'nde 1 genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif
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Gençlerbirliği'nde 1 genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif

30.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:27
Gençlerbirliği'nde 1 genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif

Gençlerbirliği Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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