Gençlerbirliği'nde 1 genç futbolcunun Covid-19 testi pozitif
30.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:27
Gençlerbirliği Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı