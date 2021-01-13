Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:48
Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Kristoffer Nordfeldt, Ömürcan Artan, Floyd Ayite ve Bogdan Stancu çalışmada yer almadı.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor İsmail Kartal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:49:32. #1.14#
title