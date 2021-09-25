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Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, oyuncularının davranış biçimleri ve sahadaki mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, oyuncularının davranış biçimleri ve sahadaki mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona kötü başladıklarını ancak son iki hafta iyi oynadıklarını ve 4 puan aldıklarını belirterek, "Bugün de galip gelmemiz gerekiyordu. İlk yarı iyi oynadığımızı söyleyemem. Hatta mağlup da içeri girebilirdik. İkinci yarı oyun bizim adımıza daha kontrollü ve pozisyon açısından daha zengindi. İkinci golü bulamadık, bulsak biraz daha rahatlayabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kurulan takım olmanın sıkıntılarını sezon başında yaşadıklarına işaret eden Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"Takımım adına davranış biçimleri de önemli. Sadece futbol anlamında söylemiyorum. Bunları ligin ilk haftasındaki basın toplantısında çok dile getirmek istemedim ama o anlamda sıkıntılarımız vardı. Hem yeni bir takım olma hem de bazı oyuncuların bazı sorunları bizim handikabımızdı. 'Rakiplerimizden bir ay geriden geliyoruz' demiştim. Yeni katılan oyuncuların zamanlamaları takım olma adına ciddi sıkıntılardı. Ancak şu anda oyuncuların davranış biçimleri, sahadaki mücadeleleri, oyun formatının oturması bizim adımıza sevindirici. Devamını getirmek istiyoruz. Soyunma odasında da bu birlik beraberliğimiz artık var."

Erginer: "İlk yarı maçı bitirebilirdik"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini dile getirdi.

İlk yarı çok gol kaçırdıklarını ifade eden Erginer, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği çıkış içerisinde. Altınordu'yu yendiler, geçen hafta Samsun'da iki puanı son dakikada yedikleri golle bıraktılar. İyi hazırlandık. Maç çalıştığımız, analizini yaptığımız gibi geçti. Rakibe çok pozisyon vermedik. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok da gol pozisyonuna girdik. İlk yarı maçı bitirebilirdik. Çok gol kaçırıyoruz, bitiricilikle ilgili sorunlarımız var. Deplasmanda bu pozisyonları değerlendiremezseniz, faturası ağır olabiliyor. İlk yarıda golleri atsak beraberliğe üzüleceğimiz maçı kaybettik."

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçının ardından - Haberler Spor
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