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Gençler minik gönüllere dokundu

Gençler minik gönüllere dokundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Hayme Ana Anaokulu'nda eğlenceli bir etkinlik yapıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Hayme Ana Anaokulu'nda eğlenceli bir etkinlik yapıldı. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler miniklerle çeşitli oyunlar oynayıp onlara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Gençlik Merkezleri, insan odaklı faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Erzincan Gençlik Merkezi'nin bu kez durağı Hayme Ana Anaokulu oldu. Gençler, Hayme Ana Anaokulu'nda öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattılar. Minik çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte palyaço gösterileri yapıldı ve öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Yüz boyama etkinliğinin yanında matrak oyunlarının oynandığı etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendiler. Keyifli bir gün geçiren minikler gençlere teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Gençler minik gönüllere dokundu

Gençler minik gönüllere dokundu

Gençler minik gönüllere dokundu

Gençler minik gönüllere dokundu

Gençler minik gönüllere dokundu

Gençler minik gönüllere dokundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Erzincan, oyunlar, gençlik, Yerel, Haber

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