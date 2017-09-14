Genç Kızlar Final İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Şampiyonası 2. Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale’de oynanan maçlarla belli olacak.

Genç Kızlar Final İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Şampiyonası 2. Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale'de oynanan maçlarla belli olacak.

Tekli eleme usulünde 8 takımın mücadele edeceği maç programında oynanan ilk maçların kazananları arasında oynanacak maçlarla şampiyonluk adayları seçilerek final maçlarına katılmaya hak kazanacak.

13 Eylül'de oynanan ilk maçların sonuçları şöyle:

Denizüstüspor 3 - 0 Ortaklar Gençlikspor

Giresun Sanayispor 3 - 1 Soma Zaferspor

Karadeniz Ereğli Belediyesi 2 - 0 Beşiktaş

İlk Adım Bld. Yabancılar Pazarıspor 6 - 0 Kayseri Atletikspor

Maçlarda kazanan takımlar 15 Eylül Cuma günü saat 10'da oynanacak maçlarda finallere katılmak için mücadele edecek. - KIRIKKALE