Genç Kızlar Final İçin Mücadele Ediyor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Şampiyonası 2. Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale’de oynanan maçlarla belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Şampiyonası 2. Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale'de oynanan maçlarla belli olacak.
Tekli eleme usulünde 8 takımın mücadele edeceği maç programında oynanan ilk maçların kazananları arasında oynanacak maçlarla şampiyonluk adayları seçilerek final maçlarına katılmaya hak kazanacak.
13 Eylül'de oynanan ilk maçların sonuçları şöyle:
Denizüstüspor 3 - 0 Ortaklar Gençlikspor
Giresun Sanayispor 3 - 1 Soma Zaferspor
Karadeniz Ereğli Belediyesi 2 - 0 Beşiktaş
İlk Adım Bld. Yabancılar Pazarıspor 6 - 0 Kayseri Atletikspor
Maçlarda kazanan takımlar 15 Eylül Cuma günü saat 10'da oynanacak maçlarda finallere katılmak için mücadele edecek. - KIRIKKALE