Genç Kızlar Final İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Şampiyonası 2. Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale'de oynanan maçlarla belli olacak.



Tekli eleme usulünde 8 takımın mücadele edeceği maç programında oynanan ilk maçların kazananları arasında oynanacak maçlarla şampiyonluk adayları seçilerek final maçlarına katılmaya hak kazanacak.



13 Eylül'de oynanan ilk maçların sonuçları şöyle:



Denizüstüspor 3 - 0 Ortaklar Gençlikspor



Giresun Sanayispor 3 - 1 Soma Zaferspor



Karadeniz Ereğli Belediyesi 2 - 0 Beşiktaş



İlk Adım Bld. Yabancılar Pazarıspor 6 - 0 Kayseri Atletikspor



Maçlarda kazanan takımlar 15 Eylül Cuma günü saat 10'da oynanacak maçlarda finallere katılmak için mücadele edecek. - KIRIKKALE