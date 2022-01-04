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Gelin ve damatlar Osmangazi'yi tercih etti

Gelin ve damatlar Osmangazi'yi tercih etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde 2021 yılında toplam 6 bin 556 çift mutluluğa 'evet' dedi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde 2021 yılında toplam 6 bin 556 çift mutluluğa 'evet' dedi.

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2021 yılında en fazla yabancı uyruklu çiftin nikahının kıyıldığı adres oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa'ya gelen gelin ile damatlar, hayatlarının en önemli günleri için Osmangazi'yi tercih etti.

"Aile ne kadar güçlüyse, toplum da o kadar güçlüdür" diyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, Bursa'da en fazla nikah kıyan belediyeyiz. 2021 yılında 6 bin 556 çiftimizi evlendirdik. Ayrıca hem gelin hem damadın yabancı olduğu 661, damatların yabancı gelinlerin Türk olduğu 44, gelinlerin yabancı erkeklerin Türk olduğu ise 218 nikah akdi gerçekleştirdik. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

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