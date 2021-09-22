Gelin ve damadın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı - Haberler
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Gelin ve damadın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayalıklardan düşen kişi, 3 saat süren operasyonla kurtarıldı.

MANAVGAT (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayalıklardan düşen kişi, 3 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Gaziler Mahallesi'ndaki Tazı Kanyonu mevkisindeki kayalık alanda, gelin ve damadın fotoğrafını çeken E.İ.A. (23) dengesini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten düştü.

Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye ulaşan sağlık ve Afad ekiplerince yaralıya ilk müdahale yapıldı.

Yaralı, itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden alınarak, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gelin ve damadın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Gelin ve damadın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Gelin ve damadın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Gelin ve damadın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
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