Gelibolulu öğrencilerden Mardin Kızıltepe'deki akranlarına kırtasiye desteği - Haberler
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Gelibolulu öğrencilerden Mardin Kızıltepe'deki akranlarına kırtasiye desteği

Gelibolulu öğrencilerden Mardin Kızıltepe'deki akranlarına kırtasiye desteği
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa İlkokulunun 3. sınıf öğrencileri, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki akranlarına kırtasiye desteğinde bulundu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa İlkokulunun 3. sınıf öğrencileri, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki akranlarına kırtasiye desteğinde bulundu.

Okul müdürü Orhan Keskin ve sınıf öğretmeni Gülseren Aşkın'ın desteğiyle kırtasiye yardımlarını tamamlayan 3/C sınıfı öğrencileri, malzemeleri kolilere doldurdu.

Kurşunkalem, sulu boya, silgi, makas, yapıştırıcı, defter ve öykü kitaplarından oluşan koliler, Kızıltepe'ye gönderilmek üzere kargoya teslim edildi.

Keskin, "Okulumuz öğrenci ve öğretmenleri tarafından birçok sosyal etkinliğin yanında bu tür yardımların ve öğrencilerimizin deyimiyle desteklerin olması beni sevindiriyor. Öğretmen ve öğrencilerime gösterdikleri bu örnek davranış için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gelibolulu öğrencilerden Mardin Kızıltepe'deki akranlarına kırtasiye desteği

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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