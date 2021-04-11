Gelibolu ilçesinde hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi
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Gelibolu ilçesinde hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi

Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu ilçesinde hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını besledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını besledi.

İlçedeki hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmuyor.

Gönüllü hayvanseverlerden Semra Seyhan Aksel, Zerrin Ekin, Sevda Uzun, İlknur Aykut Cansever, Nazlı Karabulut, Pınar Başarı hem kendi imkanları hem de yardımsever vatandaşların sağladığı mamalarla Karayokuş, Eğritaş, Çamlık ve çeşitli bölgelerinde besleme yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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