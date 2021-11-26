Gelenekselle modern yaşamı birleştiren şehir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Türkmenistan'da son yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla modern şehircilikte örnek eserler inşa edildi. Gelenekselle modern yaşamı bir arada barındıran ülke, enerji, inşaat ve turizm alanlarında Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmaya aday...