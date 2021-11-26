Gelenekselle modern yaşamı birleştiren şehir - Haberler
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Gelenekselle modern yaşamı birleştiren şehir

AA - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Türkmenistan'da son yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla modern şehircilikte örnek eserler inşa edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Türkmenistan'da son yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla modern şehircilikte örnek eserler inşa edildi. Gelenekselle modern yaşamı bir arada barındıran ülke, enerji, inşaat ve turizm alanlarında Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmaya aday...

Gelenekselle modern yaşamı birleştiren şehir

Gelenekselle modern yaşamı birleştiren şehir

Gelenekselle modern yaşamı birleştiren şehir

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