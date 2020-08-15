Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresinde konuştu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresinde konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Salgının kontrol altında olduğu yerde belirli sınıf ve yaş düzeyinde okullar açılmalıdır.

15.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:46

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Salgının kontrol altında olduğu yerde belirli sınıf ve yaş düzeyinde okullar açılmalıdır. Salgının kontrol altında olduğu yerlerde veya vaka olmayan bölgede eğitim öğretime ara vermenin makul gerekçesi olmaz." dedi.

Davutoğlu, bir otelde düzenlenen partisinin Konya İl Kongresinde, geçmişe ağıt yakmak için değil, ortak bir gelecek için çalıştıklarını söyledi.

Zamanı geçmiş eski söylemleri tekrar etmek yerine, yeni şeyler söylemek için sahada olduklarını anlatan Davutoğlu, şikayet yerine çözüm üretmeye geldiklerini dile getirdi.

Davutoğlu, Batman, Ardahan, Kars, Antalya, Diyarbakır, Bartın ve Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Alanya, Susuz, Çaycuma, Amasra'ya gittik. Akdeniz'den Karadeniz'e, Göksu'dan Dicle'ye, Çıldır'dan Bartın Çayı'na selam getirdik, selam götürdük. Gördüğüm ilgi ve coşku, halkımızın yaşadığı ortamın kasvetinden kurtulma iradesini diğer taraftan Gelecek Partisi'ne duydukları güveni yansıtıyor. Bundan sonra aynı tempoyla yurdumuzun dört bir yanında milletimizle buluşacak, dertlerini dinleyecek, tavsiyelerini ve hayır dualarını alıp daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah."

"Vaka sayısı ve yoğunluğuna göre somut bir kriter ortaya konmalı"

Pandemi sürecinde okulların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde okulların açılmasıyla ilgili belirsizlik ortadan kalkmadı. Yapılan açıklamalarla bu belirsizlik sadece ötelenmiş oldu. 21 Eylül'e yaklaştıkça, 'okullar açılacak mı, açılmayacak mı' tartışması yaşanacak. Bunun temel sebebi, okulların açılmasına ilişkin hükümet tarafından hiçbir objektif kriterin ortaya konamamış olmasıdır. Hükümetin, okulların açılmasına ilişkin somut bir stratejisi yoktur. Eleştirmekle birlikte çözüm de üretiriz. Salgının kontrol altında olduğu yerde belirli sınıf ve yaş düzeyinde okullar açılmalıdır. Salgının kontrol altında olduğu yerlerde veya vaka olmayan bölgede eğitim öğretime ara vermenin makul gerekçesi olmaz. Vaka sayısı ve yoğunluğuna göre somut bir kriter ortaya konmalı ve ona göre okulların açılıp açılmayacağına karar verilmelidir."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresinde konuştu

Kaynak: AA

Manşet

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