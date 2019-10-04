- Gazze'nin Tek İlaç Fabrikası Güçlükle Ayakta

04.10.2019 01:40

- Gazze'nin tek ilaç fabrikası güçlükle ayakta

GAZZE - Gazze'de bulunan tek ilaç fabrikası bölgenin içinde bulunduğu zor koşullar altında çalışmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin tek ilaç fabrikası, İsrail'in Filistin sahil şeridindeki 12 yıllık ablukasının yol açtığı ekonomik zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyor. Fabrika 1994 yılında Orta Doğu İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları LTD tarafından kuruldu, ancak 1999 yılında üretime başladı. Üçte ikisi eczacı olan 60 çalışanı işe alan ilaç fabrikası, hepsi yerel pazarlara gönderilen çeşitli ilaçlar üretiyor. İlaç fabrikasının yöneticisi Marwan al-Astal'a göre, fabrikadaki sıkıntılar İsrail kuvvetlerinin fabrikayı birkaç kez bastığı 2003 yılında başladı.

İsrail'in 2007'de Gazze Şeridi'ne getirdiği abluka, ithal ve ihraç yasakları fabrikanın finansal zararlarını da ikiye katladı.

Marwan al-Astal, "Cezayir Sağlık Bakanlığından onay almamıza rağmen Cezayir'e ihracat yapamadık ve üretimlerimizi ihraç edebilmek için şirketimizin markasını oraya kaydettik, ancak bunu 2007'de Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukası nedeniyle yapamadık" dedi.

Genellikle fabrika, Çin, Almanya, Rusya ve diğer ülkelerden hammadde ithal ediyor, al-Astal'a göre, tercih ettikleri en iyi hammadde Çin'den geliyor.

Gazze Şeridi, İsrail ile Filistin ordusu arasındaki çok sayıda savaşa tanıklık etti. En son 2014'te gerçekleştirilen savaşta bölgedeki hemen hemen tüm fabrikaların imha olmasına neden oldu.

Kaynak: İHA