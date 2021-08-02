Gaziemir?de ağustos ayı sanat dolu geçecek
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Gaziemir?de ağustos ayı sanat dolu geçecek

Gaziemir?de ağustos ayı sanat dolu geçecek
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Gaziemir'de ağustos ayı sanat dolu geçecekHer ay düzenlediği ücretsiz kültür sanat etkinlikleriyle yurttaşları sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, ağustos ayı için de dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

Gaziemir'de ağustos ayı sanat dolu geçecek

Her ay düzenlediği ücretsiz kültür sanat etkinlikleriyle yurttaşları sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, ağustos ayı için de dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Tiyatro, konser ve sinema gösterimleriyle dolu etkinlik takviminde, her yaştan ve her kesimden vatandaşın isteklerine cevap verecek etkinlikler yer alıyor. Belediyenin etkinlikleri kapsamında tiyatro toplulukları oyunlarını, müzik grupları da şarkılarını Gaziemirliler için seslendirecek.

Rota Koleji Müzik Grubu The Magnet, belediyenin etkinlikleri kapsamında 7 Ağustos Cumartesi günü Festival Alanı'nda Gaziemirlilerle buluşacak. 11 Ağustos Çarşamba günü Grup Sakoband, Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda, 28 Ağustos Çarşamba günü de Abdullah Arda Meydanı'nda konser verecek. Grup Berdushlar da 16 Ağustos Pazartesi günü Festival Alanı'nda sahne alacak. Festival Alanı'nda 21 Ağustos Cumartesi günü sahne alacak olan Grup Motif, Gaziemirli dinleyicileriyle buluşacak. Konserler saat 20. 30'da başlayacak.

Çocuklar için yoga ve tiyatro

Her ay çocuklara özel etkinlikler düzenleyen belediye, ağustos ayı etkinlik takviminde de çocukları unutmadı. Minik tiyatroseverler, 4 Ağustos Çarşamba günü Şehit Jandarma Er Halit Taşçı Parkı'nda saat 19. 30'da sahnelenecek Havalı Uzay Yenki isimli oyunu izleyebilecek.

5 Ağustos Perşembe gününden başlayarak her hafta Perşembe günü Festival Alanı'nda Yoga Atölyesi düzenlenecek. Yoga Eğitmeni Keziban Güçlü eşliğinde düzenlenecek atölyelerde saat 19. 30'da çocuklar, saat 20. 00'de ise yetişkinler yoga yapabilecek.

Kaynak: Habermetre

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