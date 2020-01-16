Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.
16.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:00
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,00
|56,23
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|53,98
|71,19
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|114,00
|139,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|67,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|130,00
|130,00
|Antep fıstığı (elek altı)
|Kg
|80,00
|81,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,00
|13,70
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,05
|Mısır
|Kg
|1,21
|1,21
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,10
Kaynak: AA