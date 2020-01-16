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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.

16.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:00
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0056,23
Antep fıstığı (kavlak)Kg53,9871,19
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg114,00139,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0067,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg130,00130,00
Antep fıstığı (elek altı)Kg80,0081,00
Zeytinyağı (ham)Kg10,0013,70
Buğday Kg1,602,05
Mısır Kg1,211,21
Nohut (naturel)Kg3,003,10

Kaynak: AA
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