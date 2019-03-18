Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-52,80 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-52,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|51,00
|51,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,00
|52,80
|Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|53,00
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|22,00
|22,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|47,00
|56,97
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|12,75
|12,75
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,50
|29,50
|Kepek (bulgur)
|Kg
|0,65
|0,84
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,10
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,10
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,25
|2,25
Kaynak: AA