Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-52,80 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-52,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg51,0051,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,0052,80
Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg53,0053,00
Kabuklu ceviz (kuru)Kg22,00 22,00
Badem içi (tatlı)Kg47,0056,97

Kuru üzüm (siyah)Kg12,7512,75
Dana eti (karkas)Kg27,5029,50
Kepek (bulgur)Kg0,650,84
Bulgur (köftelik)Kg2,102,13
Mısır Kg1,10

1,10
Buğday (aşurelik)Kg2,252,25

Kaynak: AA
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