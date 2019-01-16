Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|95,95
|95,95
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,50
|57,06
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,86
|86,86
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|68,68
|68,68
|Kuru üzüm
|Kg
|12,50
|13,00
|Soya küspesi
|Kg
|3,70
|4,03
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|5,09
|5,55
|Sumak toz
|Kg
|12,00
|12,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,50
|29,00
|Sığır eti
|Kg
|23,93
|23,93
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,25
|2,25
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,63
|4,71
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,26
|5,38
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,05
|5,47
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,19
|7,19
|Barbunya
|Kg
|9,16
|9,58
Kaynak: AA