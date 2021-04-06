Gaziantep'teki bu mahallede Kovid-19 görülmedi

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Köklü Mahallesi'ne uğramadı.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Köklü Mahallesi'ne uğramadı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 110 hanenin bulunduğu mahallede, salgın başladığından bu yana hiç pozitif vakaya rastlanmadı.

Mahalle Muhtarı Ökkeş Kaplan, yaptığı açıklamada, salgın başladığından bu yana tedbirleri aldıklarını, taziye, akraba, komşu ziyaretlerini ertelediklerini söyledi.

Organik beslenmeye dikkat ettiklerini belirten Kaplan, "Sakinlerimiz yoğurt, süt ve bitkisel ürünlerle doğal beslenirler. Genelde kendi ürettikleri doğal ürünleri tüketirler. Kalabalığa katılmazlar. Suyumuz, havamız güzel. Mahalle sakinlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Harun Çağlar da salgın başladığından bu yana kimsenin birbirine gitmediğini, mahalleleri dağların eteğinde olduğu için bol oksijen aldıklarını kaydetti.

Kurallara uyduklarının altını çizen Çağlar, sürekli birbirlerini uyardıklarını belirtti.

İlyas Özbulut da Amanos Dağları eteğindeki yayla sayılabilecek mahallede taziye, düğün ve misafirliklere katılmadıklarını, bu yüzden vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Mahalle camisinden yapılan anonslarla vatandaşlar sürekli uyarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek