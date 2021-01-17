Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 306 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş