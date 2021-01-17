Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

17.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:58
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 306 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:03:06. #1.14#
title