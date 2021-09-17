Gaziantep'te uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 44 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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