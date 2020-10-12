Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

12.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:02
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve beraberindeki kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve beraberindeki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi kavşağında Yıldırım Ö. idaresindeki 35 AFU 379 plakalı otomobil orta refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Zeynep Ö. yaralandı.

Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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