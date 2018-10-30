Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu öldü, sürücü yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu öldü, sürücü yaralandı.
Sadık Ali Özkan idaresindeki 27 RB 445 plakalı otomobil, Dağdancık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Hösük ve Ayşe Fatma Kopar'a çarptı.
Hösük ile Kopar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Aşağımülk Mahallesi'nde yaşayan Hösük ile Kopar'ın, akraba ziyareti dönüşü sebze almak için yolun karşısına geçtiği öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.