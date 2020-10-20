Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç ağır yaralandı
20.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:34
Gaziantep'in Nizip ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi içerisinde yerde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Suriye uyruklu M.A.H'nin (20) başından silahla vurulduğunu tespit etti.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş