Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA