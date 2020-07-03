Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan 686 aracın sahibine ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 686 araç sahibine para cezası verildi.
03.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:44
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 686 araç sahibine para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttırdı.
Son 24 saatte 4 bin 574 aracın denetlenirken, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 686 araç sahibine idari para cezası uygulandı.
Basınla paylaşılan görüntülerde, bir minibüste, kapasitesinden fazla yolcunun araç içerisinde yerde yan yana oturduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülüyor.
Kaynak: AA