Gaziantep'te iş vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te iş vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

04.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:44
Gaziantep'te iş vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, hastanelerde iş bulma vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te, hastanelerde iş bulma vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin çeşitli birimlerine işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının daha önce de aynı yöntemle 9 kişiyi dolandırdığı ve benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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