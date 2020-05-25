Gaziantep'te göletlere 55 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Gaziantep'te göletlere 55 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gaziantep'te balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 5 gölete 55 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Gaziantep'te göletlere 55 bin sazan yavrusu bırakıldı
25.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:24

Gaziantep'te balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 5 gölete 55 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" adlı projesi kapsamında Gaziantep'e, Elazığ Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nden sazan yavruları gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki Hacıaslan, Yamaçoba, Hamidiye, Alleben ve Tahtaköprü Barajı göletlerine 55 bin sazan yavrusu salıverildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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