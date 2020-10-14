Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu
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Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu

14.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:31
Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, öğretmen Hanife Müge İmrah, okulda 15 yıldır kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çevirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, öğretmen Hanife Müge İmrah, okulda 15 yıldır kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çevirdi.

Bahçeli İlkokulunda kullanılmayan deponun kütüphaneye çevrilmesi için çalışma başlatan Hanife Müge İmrah, öğrencilerle birlikte deponun boya ve düzenlemesini yaparak kullanıma hazır hale getirdi.

Kütüphanenin öğrencilerle buluşmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren İmrah, gazetecilere, okulun kırsal bir mahallede olduğunu ve yakın çevrede kütüphanenin bulunmadığını aktardı.

Çocukların kütüphanede zaman geçirmesinin, kişisel gelişimlerine çok fazla yarar sağlayabileceğini aktaran İmrah, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan bir depoyu kütüphaneye çevirmeye karar verdik. Burada öğrencilerimin de desteğiyle depoyu güzel bir kütüphane haline getirdik. Şu an içerisinde 4 masa, 16 sandalye, kitap rafları ve oyun grubunun da yer aldığı kütüphanemiz, okulumuzda bulunan tüm çocuklarımıza hizmet veriyor. Benim tek bir amacım vardı, o da çocuklarımıza boş zamanlarında kitap okuyabilecekleri güzel bir alan oluşturmaktı. Bana destek veren öğrencilerime ve velilerimize, katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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