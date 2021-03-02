Gaziantep tarihini anlatan kitaplara 3 yeni eser daha eklendi

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için hazırladığı 21 kitaba 3 yeni eser daha ekledi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için hazırladığı 21 kitaba 3 yeni eser daha ekledi.

Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlenen "Kültür Yayınları 100. Yıl Serisi Kitap Lansmanı"nda, Lohanizade Mustafa Nurettin'in yazdığı, Cumhur Yıldız'ın günümüz Türkçesine uyarladığı "Bağımsızlık Sevgisinin Sembolü Gaziantep Savunması", Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü ve Murat Dağ'ın "Ayıntab Amerikan Koleji ve Son Başkanın Hatıraları" ile Timur Demir'in "Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi" eserleri tanıtıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden itibaren Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına yönelik eserleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

21 kitaba ek olarak 3 kitabı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fadıloğlu, makamların gelip geçici olduğunu ve arkada güzel şeyler bırakmak gerektiğini vurguladı.

Fadıloğlu, özellikle de kültür sanat hayatına yönelik yazılı kaynakların bırakılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sene sonuna kadar yeni eserleri de hizmete sunmuş olacağız. Belli periyotlarla uzman arkadaşlarımızla skora yönelik çalışmalar değil içerik noktasında gerekli eserleri sunmak istedik. Nitelik önceliğimiz. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. İşi bilenleri bilmeye gayret gösteriyor, konunun uzmanlarıyla çalışmaya gayret ediyoruz."

Sonraki nesillere yazılı eserlerin kalmasını önemsediklerini vurgulayan Fadıloğlu, görevde kaldığı zaman boyunca bu tür konularda çalışmaları olan hocalarla bilimin ve aklın ışığında faaliyetlerini devam ettireceklerini kaydetti.

Lohanizade'nin Antep Savunması için çok önemli bir kaynak olduğuna dikkati çeken Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kaynağın sadeleştirilip okullardaki çocukların okuyacağı hale getirilmesi gerekiyordu. Türkiye'de 100 yıl önce oynanan oyunları 15 Temmuz öncesi özellikle yaşadık. 'Antep harbinde İngilizlerle, Fransızlarla mücadele ettik' deriz. Ama onun öncesinde Amerikalılar buraya gelerek dizaynı yapmışlar. Amerikan Koleji'nde belli eğitim düzeyinde zeki çocuklar alınıp istedikleri gibi kanalize edilip kendi menfaatleri için kullanılmış. Gaziantep, İpek Yolu üzerinde, arkeoloji açısından zengin bir bölge. Gönül isterdi ki hepsi kazılsın, hayata geçirilsin. En azından hocalarımız harita çalıştılar. Nerede, hangi döneme ait ne var, çalıştılar. Höyükten tutun Karkamış'a kadar hepsinin açıklamaları var. İnşallah bunlar adım adım hayata geçirilerek kültür mirası olarak insanlara sunulur."

Lansmana yazarlar Timur Demir ve Murat Dağ da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal