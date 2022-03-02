Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama - Haberler

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Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Kadir Güneş - Güncel
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Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

GAZİANTEP merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Şubat günü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 7'si adli kontrol şartıyla, 15 kişi ise serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahlak Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel, Haberler

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