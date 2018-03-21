Gaziantep Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep merkezli 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankamatik ve kredi kartı bilgileri ile bazı vatandaşların hesaplarına erişim sağlayarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin Gaziantep, Denizli, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir, Ankara, Afyonkarahisar, Malatya ve Aydın'daki belirlenen adreslerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 26 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda POS cihazı, kart kopyalama cihazı, kopya ve sahte kartlar, cep telefonları ile bilgisayarlar ele geçirildi.

Şüphelilerin, vatandaşlardan yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.