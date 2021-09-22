Gaziantep-Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, maçın hemen başında buldukları golle sevinç yaşadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını belirtti.

Maçın ilk saniyelerinde attıkları golden dolayı sevinç yaşadıklarını ifade eden Bulut, "9. saniyede golün gelmesi oyunda biraz daha defans oynamaya zorladı. Daha sonra defans arkasına geçerek iyi işler yapmaya çalıştık. Oyuncularımın kazanma arzusu, hırsı üst düzeydeydi. Oyuncularımı mücadele ve kazanma arzusu dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Soyunma odasında kalecimize 'topu biz alıyoruz santrada uzun top kullanıyoruz, defansın arkasına topu atmaya çalışıyoruz.' dedim. Muhammed'e ise 'sen de golü atarsın inşallah' diye konuştum. Golün 9. saniyede olmasından dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda rakip baskı kurdu ama net pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Kornerden gelen atağın ardından net pozisyon yok. İstediklerimizi iyi yapamadık, bazı noktalarda kendimizi geliştirmemiz lazım."

Aykut Kocaman: "Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Gaziantep'in kendileri için sert bir takım olduğunu söyledi.

İyi organize olan bir takımla karşılaştıklarını ifade eden Kocaman, şöyle devam etti:

"Kötü bir başlangıcın ardından Fenerbahçe galibiyetiyle moral anlamında toparlanmıştık. Bu maçı mutlaka puanla bitirme amacındaydık. Tabii bu duygularla başlanan maçta, göreve başladığımdan beri 'başıma gelmeyen kalmadı' demeyeceğim ama gariplikler adına konuşuyorum. Bugün de bunlardan bir tanesini yaşadık, maçın 9. saniyesinde. Gaziantepli oyuncunun topa vurduğunu görmedim saatimi kurarken, topu filelerde gördüm. 9. saniye Türkiye rekoruymuş. Türkiye Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk."

Kocaman, Muhammet Demir'in çok değerli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Muhammet için de doğru topraklar buralar gibi gözüküyor. Sezon başından beri çok istedim ama bir yerden sonra sıkıntı olduğunu görünce ayrılması konusunda kendisiyle konuştum, yolu açık olsun." diye konuştu.

Son vuruşlarda sorunlar yaşadıklarını da aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Zaman zaman da Fenerbahçe'de olduğumda eleştiri alıyordum. Neden eleştiri aldığımı anlamadım. İnsanların sorunları ve sıkıntıları üzerine almaları kadar doğal ve erdemli bir şey yoktur. Her bulunduğum yerde çözülemediğini gördüğüm ve benden kaynakladığını anladığım durumları hissettiğimde yönetimlerle bunu konuştum. Bundan sonraki süreçte de böyle, şu anda da böyle bir durum olduğunda aynı şeyi aynı şekilde yönetimle de konuşurum. İki tarafın anlaşması en önemli şeylerden bir tanesi."