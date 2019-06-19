Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi
Gaziantep Ticaret Odası’nın “Suriye Masası” Projesi, Dünya Odalar Kongresi’nde “en sıradışı proje” seçildi.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonuna yönelik başarı öyküleri ön plana çıkıyor.
425 bin kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapan ve nüfusu 2 milyon dolaylarında olan Gaziantep'teki uyum çabaları ise bu açıdan özel bir anlam ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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