Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonuna yönelik başarı öyküleri ön plana çıkıyor.

425 bin kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapan ve nüfusu 2 milyon dolaylarında olan Gaziantep'teki uyum çabaları ise bu açıdan özel bir anlam ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle