Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi

Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi

Gaziantep Ticaret Odası’nın “Suriye Masası” Projesi, Dünya Odalar Kongresi’nde “en sıradışı proje” seçildi.

Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonuna yönelik başarı öyküleri ön plana çıkıyor.

425 bin kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapan ve nüfusu 2 milyon dolaylarında olan Gaziantep'teki uyum çabaları ise bu açıdan özel bir anlam ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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