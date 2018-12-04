Gazi Yarı Maratonu 23 Aralık'ta Yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve 5 Kilometre Gazi Halk Koşusu, 23 Aralık'ta yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen koşuya çok sayıda sporcu katılacak.

Yaklaşık 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu'na katılacak koşucuların, 23 Aralık itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Parkurun 5, 10 ve 15'inci kilometrelerinde su ve sünger araçları yer alacak. Koşucular için zaman sınırı, 2 saat 40 dakika olacak.

Yarışmada kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek, 5 Kilometre Gazi Halk Koşusu'nda ise ilk 10'a girenler, bisikletle ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 20 Aralık Perşembe gününe kadar "www.gaziyarimaratonu.org" internet sitesinden başvuru yapabilecek ve koşuculardan kayıt ücreti alınmayacak.

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