Garnizon Komutanı Gülan, Vali Ayyıldız'a "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Erol Ayyıldız'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Erol Ayyıldız'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Eskişehir'in her türlü havacılık projesinde ilk akla gelen şehir olduğuna dikkat çekti. Vali Ayyıldız, keşfedilmemiş birçok yönü olan Eskişehir'in yoluna emin adımlarla devam edeceğini söyledi. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Ayyıldız, iyi niyet dileklerini ileten Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Gülan'a nazik ziyareti için teşekkür etti. Komutan Hv. Org. Gülan ise, Vali Ayyıldız'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İHA