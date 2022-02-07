Garanti BBVA'dan çalışanları için wellbeing programı

Garanti BBVA, çalışanlarının bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlayacak "İYİ Bak Kendine" bütünsel wellbeing programını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, değişen koşullar karşısında esnekliği, iş-özel yaşam dengesini kurmayı ve tüm çalışanlarının esenliğini artırmayı hedefleyen Garanti BBVA, çalışanlarına "İYİ Bak Kendine" wellbeing programını sundu. Programla Garanti BBVA, çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlayacak.

Mobil uygulama üzerinden istedikleri yerden, istedikleri zaman erişebilecekleri program kapsamında çalışanlar, 8 seans ücretsiz diyetisyen, 12 seans özel spor eğitmeni hizmetinden faydalanabilecek ve uzman programlarına katılabilecek. Ayrıca, iyi yaşam alanındaki uzmanların videolarına, makalelerine ve webinar'larına da erişebilecek.

"İYİ Bak Kendine" wellbeing programı kapsamında tek tuşla 7/24 ulaşılabilen Çalışan Destek Hattı hizmeti de veren Garanti BBVA, çalışanların hem kendileri hem de aileleri için yıl boyunca uzman klinik psikologlardan alabilecekleri 8 seans yüz yüze veya online danışmanlık sunuyor. Psikolojik danışmanlığın yanı sıra çalışanlar ve aileleri, aynı hat üzerinden sınırsız hukuki ve tıbbi bilgilendirme hizmetine de ulaşabiliyor.

Her bir çalışanın bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine yönelik özel cevaplar sunan "İYİ Bak Kendine" programı; çalışanlara sosyal kulüpler, meydan okuma ve ilgi alanına yönelik etkinliklerle daha fazla sosyalleşebilme imkanı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü İlke Badraslı Temel, "Garanti BBVA'nın insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde çalışan deneyimini her geçen gün daha iyi bir noktaya taşımak yer alıyor. Amacımız, çalışma arkadaşlarımızın parçası olmaktan mutluluk duyacağı bir kültürü yeni uygulamalarla pekiştirmek, iş-özel yaşam dengesini sağlıklı bir şekilde sürdürmek. Adını İş Yaşam ilişkisinin ilk harflerinden alan İYİ markamızın altında hayata geçirdiğimiz İYİ Bak Kendine wellbeing programımız da bu amaca hizmet ediyor. Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından ve wellbeing uzmanlarından aldığımız hizmetle tüm çalışanlarımız için kişiselleştirilmiş ve çok kapsamlı bir iyi yaşam programı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.