Garajda yangın çıktı, traktör hurdaya döndü Garajda yangın çıktı, traktör hurdaya döndü Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Garajda yangın çıktı, traktör hurdaya döndü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki garajda yangın çıktığı ve içerisinde traktörün yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, traktör kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA