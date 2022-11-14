Pro Basketball Manager 2023'te, bugüne kadar bir basketbol menajerlik oyununda bulunan en kapsamlı ve en özgün özellikler ile birlikte 160'tan fazla basketbol ligi ve turnuvası yer almaktadır. Peki, Pro Basketball Manager 2023 sistem gereksinimleri neler? Pro Basketball Manager 2023 kaç GB? İşte detaylar…

PRO BASKETBALL MANAGER 2023 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: x64 architecture with SSE2 instruction set support.

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DX10, DX11, DX12 capable

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

PRO BASKETBALL MANAGER 2023 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: x64 architecture with SSE2 instruction set support.

Bellek: 8 GB RAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

PRO BASKETBALL MANAGER 2023 KAÇ GB?

Pro Basketball Manager 2023'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.