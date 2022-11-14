Pro Basketball Manager 2023 sistem gereksinimleri neler? Pro Basketball Manager 2023 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Umix Stuiods tarafından geliştirilip yayınlanan Pro Basketball Manager 2023'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Pro Basketball Manager 2023 sistem gereksinimleri neler? Pro Basketball Manager 2023 kaç GB? Detayları haberimizde…
Pro Basketball Manager 2023'te, bugüne kadar bir basketbol menajerlik oyununda bulunan en kapsamlı ve en özgün özellikler ile birlikte 160'tan fazla basketbol ligi ve turnuvası yer almaktadır. Peki, Pro Basketball Manager 2023 sistem gereksinimleri neler? Pro Basketball Manager 2023 kaç GB? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: x64 architecture with SSE2 instruction set support.
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: DX10, DX11, DX12 capable
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: x64 architecture with SSE2 instruction set support.
- Bellek: 8 GB RAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Pro Basketball Manager 2023'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.