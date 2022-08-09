City Car Driving sistem gereksinimleri neler? City Car Driving kaç GB?

Forward'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği araç kullanma simülasyonu City Car Driving'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Gerçekçi bir sürüş simülatörü olan City Car Driving'in sistem gereksinimleri neler? City Car Driving kaç GB? Detayları haberimizde…