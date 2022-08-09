City Car Driving sistem gereksinimleri neler? City Car Driving kaç GB?
Forward'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği araç kullanma simülasyonu City Car Driving'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Gerçekçi bir sürüş simülatörü olan City Car Driving'in sistem gereksinimleri neler? City Car Driving kaç GB? Detayları haberimizde…
Farklı yol koşullarında, gerçek koşullara olabildiğince yakın bir ortamda araba sürme konusunda temel becerilerinizi geliştirebileceğiniz City Car Driving'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "City Car Driving sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, City Car Driving sistem gereksinimleri neler? City Car Driving kaç GB? İşte detaylar…
City Car Driving'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Pentium Core veya AMD Athlon II X4 işlemci, 4 GB RAM ve AMD Radeon R7 240 veya NVIDIA GeForce GT 740 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Pentium Dual Core 3.2 GHz veya AMD Athlon II X4 3.1 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 veya NVIDIA GeForce GT 740
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 3.2 GHz veya AMD FX 4xxx 3.6 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 250X veya NVIDIA GeForce GTX 750
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
City Car Driving'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
City Car Driving'in Steam fiyatı 57 TL'dir, ancak indirimlerle birlikte 20 TL'nin altına da düşmektedir.