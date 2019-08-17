Galler'de cinsel ilişkiyi engelleyecek umumi tuvaletler geliyor: Alarm çalacak, su püskürtülecek

17.08.2019 22:33

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in turistik kenti Porthcawl'da umumi tuvaletlerde cinsel ilişkiye girilmesini engellemek için yeni nesil kabinler inşa edilecek.

Gelecek aylarda yerleştirilmesi beklenen bu tuvaletlerde bir çiftin ilişkiye girmesi halinde, kabinden su püskürtülüp yüksek sesli bir alarm çalacak. Ayrıca kapılar da kendiliğinden açılacak. Euronews.com'da Görüntüle