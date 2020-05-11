Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA