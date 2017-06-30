Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu
Yeni transferler Belhanda, Gomis ve Maicon kafilede yer aldıSneijder, de Jong ve Hakan Balta kampa götürülmediGalatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya'nın Bratislava kentine gitti.
Yeni transferler Belhanda, Gomis ve Maicon kafilede yer aldı
Sneijder, de Jong ve Hakan Balta kampa götürülmedi
Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya'nın Bratislava kentine gitti.
Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Slovakya'ya giden Sarı-kırmızılılar, karayoluyla geçtiği Samorin'de kamp çalışmalarını sürdürecek.
Galatasaray'ın Slovakya kampındaki oyuncularının listesi şu şekilde:
"Fernando Muslera, Cenk Gönen, Eray İşcan, İsmail Çipe, Martin Linnes, Luis Cavanda, Semih Kaya, Koray Günter, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Maicon Roque, Lionel Carole, Tarık Çamdal, Ozan Kabak, Samed Karnuçu, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Recep Gül, Yunus Akgün, Emrah Başsan, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok."
İSTANBUL / DHA