Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti.

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti. Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesi Avusturya'nın Seefeld kasabasında hazırlıklarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise iki gruba ayrılan sarı-kırmızılar maç yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Taraftara açık gerçekleştirilen antrenman sonrasında taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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