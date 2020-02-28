Haberler » Spor » Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada! - Spor

Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!

Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda'ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.

28.02.2020 07:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 07:44
Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!

derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi yerine orta sahada 'ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.


Tecrübeli teknik adam, derbide kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcunun yerine Emre Akbaba'ya şans tanıyacak.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler