Galata Kulesi 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle maviye büründü

15.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:56

İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonunun Dünya Diyabet Günü olarak belirlediği 14-15 Kasım tarihlerinde diyabet hastalığına dikkat çekmek için maviye büründü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Türk Diyabet Cemiyetinin 14 ve 15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'nin 2 gece boyunca mavi renkte aydınlatma kararı aldı. Diyabet rahatsızlığının simgesi olan mavi halkanın da birleşmeyi temsil ettiği ifade edildi.



Diyabet rahatsızlığı, insülin hormonu eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik bir hastalık olarak biliniyor. Bu kapsamda yapılacak etkinlikler çerçevesinde Galata Kulesi 2 gece boyunca mavi renkte kalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA