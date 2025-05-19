Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı'nda petrol mü var, günlük petrol üretimi ne kadar?

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gabar Dağı, sahip olduğu yer altı kaynakları ve stratejik konumuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Enerji yatırımları ve yapılan sondaj çalışmalarıyla sık sık adından söz ettiren bölgede, petrol olup olmadığı ve günlük üretim miktarı merak ediliyor. Peki, Gabar Dağı tam olarak nerede bulunuyor? Bölgede yürütülen çalışmalar neleri kapsıyor? İşte, kamuoyunun yanıtını aradığı o sorular…

GABAR DAĞI NEREDE?

Gabar Dağı, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şırnak ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Coğrafi olarak Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında konumlanan Gabar Dağı, Toros Dağları'nın Güneydoğu uzantıları arasında sayılır. Dağlık ve ormanlık yapısıyla bilinen bölge, hem stratejik konumu hem de doğal kaynaklarıyla ön plana çıkmaktadır.

Bölge; Türkiye'nin sınır güvenliği, enerji aramaları ve doğal kaynak potansiyeli açısından son yıllarda sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle yapılan petrol keşifleriyle birlikte, Gabar Dağı Türkiye'nin en önemli enerji sahalarından biri olarak öne çıkmıştır.

GABAR DAĞI'NDA PETROL MÜ VAR

GABAR DAĞI'NDA PETROL MÜ VAR, GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ NE KADAR?

Gabar Dağı'nda yüksek kaliteli petrol rezervleri bulunmaktadır. Şırnak il sınırları içinde yer alan Gabar Dağı, son yıllarda yapılan sondaj çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin en verimli kara petrol sahalarından biri haline gelmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı verilerine göre, Gabar bölgesinde günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaşmıştır. Bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen arama ve üretim faaliyetleri sonucunda, 2025 yılı içinde toplam 41 milyon varillik yeni rezerv keşfi de duyurulmuştur.

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİNDE NEDEN ÖNEMLİ

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİNDE NEDEN ÖNEMLİ?

En kaliteli ham petrol: Gabar'da çıkarılan petrolün API değeri yüksek ve işlenebilirliği yüksektir.

Enerji bağımsızlığına katkı: Gabar'daki üretim, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir parçasıdır.

100'den fazla kuyu: Bölgede aktif olarak çalışan birçok petrol kuyusu bulunmaktadır ve yeni kuyular açılmaya devam etmektedir.

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİ

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİNDE NEDEN KULLANILMADI?

Gabar Dağı, Türkiye'nin enerji potansiyeli açısından son yıllarda öne çıkan bölgelerden biri olsa da, petrol üretiminin yıllarca aktif şekilde yapılamamasının temel nedenlerinden biri bölgedeki güvenlik tehditleriydi. Özellikle terör örgütü PKK'nın uzun yıllar boyunca Gabar Dağı'nı barınma ve geçiş alanı olarak kullanması, enerji yatırımlarının bu bölgede hayata geçirilmesini ciddi şekilde geciktirdi.

PKK'nın Şırnak ve çevresinde oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle, hem kamu hem de özel sektör uzun yıllar boyunca Gabar Dağı'nda saha çalışması yapma imkânı bulamadı. Dağlık, engebeli yapısı ve sınır hattına yakınlığı da bu durumu daha karmaşık hale getirdi. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren yoğunlaşan terör faaliyetleri, bölgedeki arama, sondaj ve üretim projelerini askıya aldırdı.

Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yoğun terörle mücadele operasyonları, Gabar Dağı ve çevresinin büyük ölçüde temizlenmesini sağladı. Bu güvenli ortam sayesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede çalışmalarını hızlandırdı ve 2023'ten itibaren yüksek kaliteli petrol rezervlerine ulaşılmaya başlandı.

GABAR DAĞI'NDA SON DURUM NE

GABAR DAĞI'NDA SON DURUM NE?

2025 yılı itibarıyla Gabar Dağı'ndaki günlük petrol üretimi 80 bin varili aşmış durumda. Türkiye'nin toplam kara üretiminin neredeyse yarısı bu bölgeden sağlanıyor. Gabar, sadece stratejik enerji kaynağı değil, aynı zamanda terörden arındırılarak ekonomiye kazandırılmış bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.