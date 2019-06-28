G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde öne çıkan ikili görüşmeler: Kim ne dedi?

Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka kentinde iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakanı Şinzo Abe'nin konuk liderleri karşılaması ile başladı. Liderler, zirve programında yer alan toplantı ve etkinliklerin yanı sıra ikili görüşme fırsatı da buldu.

Zirve için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültürel etkinliğe katılmak üzere Osaka Devlet Konukevi'nde toplanan hükümet temsilcileri ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle